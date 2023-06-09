На Украине сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв Фото: REUTERS

В Харькове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

По информации «Суспильне ТВ», взрыв произошел, предположительно, за пределами города. Как сообщается на официальном портале для оповещения населения, в 10:08 по московскому времени в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь глава военной администрации региона Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что в окрестностях Харькова упала ракета, пострадавших нет.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове произошло несколько взрывов. Кроме того, взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области в среду, 7 июня.