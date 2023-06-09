Посол России в Турции заявил об отсутствии условий для продления зерновой сделки

Условий для продления зерновой сделки пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Условий для продления сроков зерновой сделки нет, несмотря на продолжающиеся консультации России с ООН. Такое заявление сделал посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Ерхов рассказал турецкому изданию Ekonomim о том, что ни один из пунктов зерновой сделки не был выполнен.

"Мы неоднократно заявляли, что не заинтересованы в ситуации, когда ведется "игра в одни ворота". Мы продолжаем консультации с ООН, очередной раунд намечен на 9 июня", - сказал Ерхов, отметив, что никаких условий для продления соглашения не предвидится.

Напомним, в апреле этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективны продления зерновой сделки "не такие уж хорошие". В Анкаре, в свою очередь, ожидают, что сделка всё же будет продлена с учетом всех пожеланий российской стороны.