Депутат ЕП Уоллес заявил, что глава МИД ФРГ Бербок обрекает украинцев на смерть Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает, что политика главы МИД ФРГ Анналены Бербок не на благо Германии, и, более того, обрекает на смерть простых жителей Украины.

«Кто-то должен объяснить министру иностранных дел Германии Бербок, что гораздо лучше работать во благо своего народа, чем обрекать на смерть столько простых украинцев», — написал парламентарий в своем Twitter.

Уоллес добавил, что министр иностранных дел Германии пытается облегчить опосредованную войну Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, которая служит лишь на благо элиты.

Напомним, Бербок постоянно подвергается критике. Так, в феврале 2023 года пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии за ее слова о том, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

В апреле читателям издания Exxpress не понравились слова Бербок о том, что взрыв на «Северных потоках» не привел к негативным последствиям для природы и энергетики. В комментариях главу немецкого МИД назвали «глупой» и заявили, что средства массовой информации «обязаны игнорировать» ее заявления.

В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что поддержка странами Запада Украины не повлияет на ход специальной военной операции, но сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа.