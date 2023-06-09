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НовостиВ мире9 июня 2023 8:43

Депутат ЕП Уоллес заявил, что глава МИД ФРГ Бербок обрекает украинцев на смерть

По его мнению, политика Бербок направлена не на благо Германии
Екатерина КОСОБОКОВА
Депутат ЕП Уоллес заявил, что глава МИД ФРГ Бербок обрекает украинцев на смерть

Депутат ЕП Уоллес заявил, что глава МИД ФРГ Бербок обрекает украинцев на смерть

Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает, что политика главы МИД ФРГ Анналены Бербок не на благо Германии, и, более того, обрекает на смерть простых жителей Украины.

«Кто-то должен объяснить министру иностранных дел Германии Бербок, что гораздо лучше работать во благо своего народа, чем обрекать на смерть столько простых украинцев», — написал парламентарий в своем Twitter.

Уоллес добавил, что министр иностранных дел Германии пытается облегчить опосредованную войну Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, которая служит лишь на благо элиты.

Напомним, Бербок постоянно подвергается критике. Так, в феврале 2023 года пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии за ее слова о том, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

В апреле читателям издания Exxpress не понравились слова Бербок о том, что взрыв на «Северных потоках» не привел к негативным последствиям для природы и энергетики. В комментариях главу немецкого МИД назвали «глупой» и заявили, что средства массовой информации «обязаны игнорировать» ее заявления.

В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что поддержка странами Запада Украины не повлияет на ход специальной военной операции, но сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа.