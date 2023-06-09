Песков: Кремль в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом

Дмитрий Песков прокомментировал падение БПЛА в Воронеже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России знает о падении беспилотника в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, который случился в пятницу, 9 июня.

"Мы знаем, видим сообщения, что он был сбит, собственно, наверное, (в жилой дом) попал уже сбитый беспилотник", - сказал журналистам представитель Кремля, отметив, что на месте работают спецслужбы, уточняя детали случившегося.

Напомним, утром в пятницу, 9 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении БПЛА в жилой дом в столице региона. В результате инцидента пострадали три человека от осколков, им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в конце мая БПЛА упали на два жилых дома в Москве, в результате инцидента никто не пострадал.