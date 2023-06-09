Песков назвал падение БПЛА в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Падение беспилотного летательного аппарата на дом в Воронеже является атакой киевского режима на гражданскую инфраструктуру России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем об атаке. Он был сбит, собственно, попал уже сбитый беспилотник. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, в пятницу, 9 июня, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о падении беспилотника на жилой дом в Воронеже. В результате инцидента пострадали три человека, они получили ранения осколками стекла. От госпитализации пострадавшие отказались.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая беспилотники упали на два жилых дома в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения, из-за происшествия никто серьезно не пострадал.