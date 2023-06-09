ФСБ задержала экс-сотрудника омского оборонного предприятия за шпионаж в пользу ФРГ

ФСБ задержала экс-сотрудника оборонного предприятия Омской области за шпионаж в пользу ФРГ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области за шпионаж в пользу Германии.

Как рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем Германии, чтобы «передать ему сведения в военной области в обмен на оказание содействия в получении немецкого гражданства». Уточняется, что задержанный собирал данные важных военных объектах Министерства обороны РФ.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит от 12 лет до пожизненного заключения.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе сотрудники ФСБ в Нижегородской области задержали местного жителя, обвиняемого в сотрудничество со спецслужбами Украины. Он принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями украинских спецслужб Украины по собственной инициативе. Задержанный лично участвовал в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева, заявили в УФСБ.