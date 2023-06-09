Игорь Артамонов: «Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны»

Фото: липецкаяобласть.рф

52 школьника, которые уже проявили себя в учебе, общественной и спортивной жизни получили паспорта из рук губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и Героя России Алана Датиева.

Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России молодым жителям Липецкой области состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и была приурочена к предстоящему Дню России.

«Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас», – сказал Игорь Артамонов, поздравляя школьников со знаменательным событием, отметив значимость получения паспорта в жизни каждого человека.

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Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана сформировать у молодых россиян уважительное отношение к основному документу гражданина России – паспорту и поощрять образовательную, спортивную, творческую и общественную деятельность студентов и школьников. Торжественное вручение паспортов юным гражданам – традиционный и неотъемлемый элемент патриотического и гражданского воспитания молодежи. В Липецкой области организатором мероприятия вот уже в течение более двух десятков лет выступает областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».