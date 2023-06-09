Губернатор Сергей Цивилев: «Наша задача – выйти на полное обеспечение потребности Кузбасса в свежих овощах»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Аграрии Кузбасса увеличили производство тепличных овощей и зелени. За пять месяцев 2023 года в регионе выращено 7,59 тысячи тонн продукции. Сельхозпроизводители собрали 5,7 тысячи тонн огурцов и 1,65 тысячи тонн томатов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 24% больше, чем за те же месяцы 2021 года.

«Самообеспеченность Кузбасса овощами составляет 44,6%. Аграрии ежегодно наращивают объемы производства тепличной продукции, и в продажу поступает больше свежих овощей и зелени по доступным ценам. Наша задача – выйти на полное обеспечение потребности региона в натуральной продукции. В условиях сибирского климата ставку делаем именно на тепличное выращивание и помогаем хозяйствам, которые развивают этот вид сельхозпроизводства», - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Тепличные хозяйства региона могут воспользоваться кредитами по льготной ставке от 1% до 5%. В 2022 году им предоставили льготные краткосрочные кредиты на сумму 200 млн рублей.