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НовостиПолитика9 июня 2023 10:17

МИД России пообещал учесть подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

Участок трубопровода был взорван ВСУ под Харьковом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России пообещал учесть подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

МИД России пообещал учесть подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия учтет подрыв участка аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области при обсуждении продления зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Безусловно, этот фактор будет учитываться», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 7 июня, Министерство обороны России сообщило, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в районе населенного пункта Максютовка в Харьковской области.

В результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения, им была оказана необходимая медицинская помощь. Из российских военнослужащих никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки. Дипломат указал на наличие перекосов в выполнении сделки, которые до сих пор не были устранены.