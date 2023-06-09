МИД России пообещал учесть подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия учтет подрыв участка аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области при обсуждении продления зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Безусловно, этот фактор будет учитываться», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 7 июня, Министерство обороны России сообщило, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в районе населенного пункта Максютовка в Харьковской области.

В результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения, им была оказана необходимая медицинская помощь. Из российских военнослужащих никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки. Дипломат указал на наличие перекосов в выполнении сделки, которые до сих пор не были устранены.