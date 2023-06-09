СК России завел дело о теракте в связи с попаданием БПЛА в жилой дом в Воронеже

Беспилотник влетел в жилой дом в Воронеже Фото: ТАСС

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье теракт в связи с попаданием беспилотного летательного аппарата в жилой дом на улице Белинского в Воронеже.

Главное следственное управление СК РФ завело дело по статье 205 УК РФ ч.2 пункт "а,в". Это террористический акт, совершенный группой лиц по сговору, и который создал угрозу жизни людям и повлек за собой причинение значительного ущерба.

СК России установило, что около 10 часов утра 9 июня лица, действующие в интересах киевского режима, совершили атаку на территорию Воронежа с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством.

В результате столкновения были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля соседнего частного домовладения. Кроме того, не менее трех жителей получили ранения от осколков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о случившемся в Воронеже, и расценивают это как атаку на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима.