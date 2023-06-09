Bloomberg: миллиардеры из РФ на фоне санкций переориентировались на местный рынок Фото: Shutterstock

На фоне жестких антироссийских санкций, российские миллиардеры переориентировали свои инвестиции на местный рынок. С 2022 года бизнесмены из никелевой, нефтяной и минеральной вложили в российский рынок около 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В публикации отмечают, что крупные магнаты на данный момент еще ощущают на себе последствия санкций, которые не позволяют им использовать свои «непредвиденные доходы», но именно это «изоляция» от остального мира и стала стимулировать инвестиции в российский рынок, о котором они раньше не задумывались.

Помимо этого, такой шаг поддерживает заявление президента Владимира Путина, которые рекомендовал инвестировать в российский бизнес.

Ранее эксперт Тед Гален Карпентер заявил, что антироссийские санкции, вопреки ожиданиям США, только укрепили рубль. Помимо такого эффекта, Вашингтон начал терять доверие у всего мира.