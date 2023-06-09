Мишустин: Запад возлагает на Россию ответственность за грядущий глобальный голод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 9 июня, заявил, что страны Запада пытаются возложить ответственность на Россию за грядущий голод в мире. Однако трудности возникли из-за распределения продукции и ценовой конъюнктуры.

«Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод», - заявил премьер-министр во время своего выступления на пленарной сессии Евразийского конгресса.

Он также напомнил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе.

«Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой», - пояснил Мишустин.

Премьер также рассказал о статистических данных, согласно которым мировые цены на корзину продовольствия выросли почти на 20%.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир в 2023 году ждет массовый голод, дестабилизация и массовая миграция из-за продовольственного кризиса.

Недавно президент России Владимир Путин отметил, что валовой внутренний продукт РФ вырастет по итогам этого года на 1-2%, в то время как мировая экономика замедлит рост. По мнению Путина, в создавшихся условиях необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, а также выстраивании кооперации и логистики и совершенствовании инфраструктуры.