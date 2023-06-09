Леонков: Пентагон укрепляет ПВО Украины из-за потерь ВСУ от российской авиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты срочно укрепляют украинские системы ПВО поставками новых пусковых установок и зенитных ракет в связи с потерями от Воздушно-космических сил России. Об этом, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

"Когда о какой-то поставке объявляется, можно с уверенностью сказать, что это уже либо поехало на Украину, либо находится там. Основной упор сейчас сделан на ПВО. Вашингтон срочно отправляет их из-за нехватки для обеспечения контрнаступления", - заявил Леонков.

Также эксперт добавил, что недавно появилось видеопоражения РЛС комплекса ПВО IRIS-T около линии боевого соприкосновения. По словам Леонкова, комплекс "подтянули" туда именно из-за эффективности российской авиации.

"Что касается поставляемых ракет. Вот эта GEM-T разрабатывалась для работы с большими баллистическими ракетами. Я считаю, что в очередной раз попытаются перехватить "Искандеры" или "Кинжалы", - заявил эксперт РИА Новости.

Ранее военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что союзники Украины поспешили отправить боевую технику Киеву и не позаботились о достаточной ее маскировке в новых условиях.