Норвежские сейсмологи нашли свидетельства взрыва плотины Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Перед разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции были зафиксированы сейсмические сигналы, что свидетельствует о взрывах в районе ГЭС, сообщил Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR).

«Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени. Время и координаты совпадают с сообщениями об обрушении дамбы Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв», – сказано на сайте фонда.

Сейсмологи NORSAR уточнили, что магнитуда в районе обрушения плотины Каховской ГЭС составляла от 1 до 2. Специалистами были проанализированы сейсмические сигналы, которые были зафиксированы в том числе станцией BURAR в Румынии, располагающейся в 620 километрах от гидроэлектростанции.

Напомним, во вторник, 6 июня, глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что плотина Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, частично разрушилась в результате ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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