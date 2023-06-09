ФОМ: 77% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России Фото: REUTERS

Работу Владимира Путина на посту президента Российский Федерации положительно оценивают 77 процентов россиян, а доверяют ему 76 процентов опрошенных. Эти результаты опроса предоставили в Фонде «Общественное мнение».

При этом около 12 процентов респондентов заявили, что плохо оценивают его работу и почти столько же людей затруднились ответить на этот вопрос.

Репрезентативный еженедельный опрос населения провели среди совершеннолетних граждан со второго по четвертое июня 2023 года. Опрос проходил в виде интервью по месту жительства респондента, а всего выборку составили из полутора тысяч опрошенных из 104 различных населенных пунктов.

Ранее KP.RU публиковал результаты опроса ВЦИОМ в мае, которые показали, что Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян, а его деятельность одобряет 76 процентов опрошенных.