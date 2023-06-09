Daily Express: Джо Байден оконфузился на переговорах с Сунаком Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден попал в очередной конфуз. Он перепутал должность британского премьер-министра Риши Сунака, на это обратил внимание журналист Daily Express Джон Кинг.

"Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака "мистером президентом", - отмечается в статье.

При этом, по словам журналиста, такое обращение поставило в неловкое положение и смущение Сунака. Байден, после того как понял, в чем его ошибка, попытался отшутиться.

"Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", - добавил Байден.

Стоит отметить, что американский президент часто становится главным героем в неловких инцидентах. Так, например, Джо Байден в очередной раз оказался в неловком положении в момент церемонии выпуска академии ВВС США . Кадры с видеозаписью вмиг разлетелись по сети.