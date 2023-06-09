Россия примет участие в учениях Китая «Север. Взаимодействие — 2023» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военнослужащие примут участие в учениях «Север. Взаимодействия-2023», которые организовала Китайская Народная Республика (КНР). Об этом в пятницу, 9 июня, проинформировало Минобороны Китая.

Уточняется, что начальник объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Лю Чжэнли поговорил по телефону с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

«Стороны совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях "Север. Взаимодействия-2023", организованных Китаем», - сказано в заявлении китайского оборонного ведомства.

Сайт KP.RU ранее писал о переговорах Герасимова с коллегой из КНР Лю Чжэньли. В ходе них было отмечено, что координация усилий России и Китая на международной арене, помогает сделать ситуацию в мире более стабильной.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с китайским коллегой Ли Шанфу заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина способствует снижению напряженности в мире, а также оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку. Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что Россия и Китай «одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта».