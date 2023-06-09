Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 10:58

Режим ЧС введен в районе падения беспилотника на дом в Воронеже

Работы по восстановлению зданий начнутся в ближайшие часы, ремонт будут вести круглосуточно, отметил глава региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Режим ЧС введен в районе падения беспилотника на дом в Воронеже

Режим ЧС введен в районе падения беспилотника на дом в Воронеже

Фото: ТАСС

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в районе падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже.

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гусев, в результате падения дрона повреждения получили многоэтажный и частный дом, при этом расселение жильцов высотки не потребуется. Работы по восстановлению зданий начнутся в ближайшие часы, ремонт планируется вести круглосуточно и завершить в течение нескольких дней, добавил он.

Напомним, в пятницу, 9 июня, глава Воронежской области сообщил о падении беспилотника на жилой дом в Воронеже. В результате инцидента пострадали три человека, они получили ранения осколками стекла. От госпитализации пострадавшие отказались.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение БПЛА в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру России.