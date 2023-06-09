Режим ЧС введен в районе падения беспилотника на дом в Воронеже Фото: ТАСС

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в районе падения беспилотного летательного аппарата в Воронеже.

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гусев, в результате падения дрона повреждения получили многоэтажный и частный дом, при этом расселение жильцов высотки не потребуется. Работы по восстановлению зданий начнутся в ближайшие часы, ремонт планируется вести круглосуточно и завершить в течение нескольких дней, добавил он.

Напомним, в пятницу, 9 июня, глава Воронежской области сообщил о падении беспилотника на жилой дом в Воронеже. В результате инцидента пострадали три человека, они получили ранения осколками стекла. От госпитализации пострадавшие отказались.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение БПЛА в Воронеже атакой на гражданскую инфраструктуру России.