Посол Японии вызван в МИД РФ после решения Токио о поставках военной техники Киеву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки в пятницу, 9 июня, был вызван в министерство иностранных дел России. Причиной этому послужило решение японских властей о начале поставок военной техники Украине, уточнили в российском МИД.

«Девятого июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А. Ю. Руденко вызвал Посла Японии в России Т. Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы сил самообороны) Украине», - сказано в заявлении ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Японии было указано на то, что такое решение ведет к эскалации конфликта на Украине. Японским властям также сообщили, что они таким образом должны быть готовы к тому, что принять на себя ответственность за гибель мирных людей.

«В том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику», - заявили в министерстве иностранных дел России.

Страны Запада постоянно заявляют о необходимости новых поставок вооружения для ВСУ. Однако недавно британские чиновники признали, что военная техника и оружие от союзников Киева не могут серьезно изменить ход конфликта на Украине.

В свою очередь, в Кремле неоднократно отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.