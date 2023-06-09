Вице-мэр Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» за прошлый год выросла почти на 65%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за прошлый год продали собственной продукции на 58,1 млрд рублей. В топ-3 по количеству прибыли вошли фармкомпании и предприятия, выпускающие микроэлектронику и телеком-продукцию.

— В 2022 году объемы реализованной продукции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличились на 64,8% и превысили 58,1 миллиарда рублей. Годом ранее этот показатель составил 35,3 миллиарда рублей. Среди лидеров по выручке – производители электронных компонентов «Микрон», НПЦ «Элвис» и «Ангстрем». Такой рост связан с активным импортозамещением в отрасли микроэлектроники и ее государственной поддержкой. В Москве производство электронных компонентов и печатных плат в 2022 году выросло на 27,8%. Из 48 предприятий столичной отрасли радиоэлектроники 32 являются резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Активное импортозамещение, в особенности в госсекторе, позволило компаниям, занятым в секторах IT и телеком нарастить объемы продукции и увеличить доход. Перевод на отечественное программное обеспечение объектов критической информационной инфраструктуры стал главным фактором высокого спроса со стороны заказчиков.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский добавил, что на фоне рекордных объемов выпуска продукции, 13 резидентов IT-кластера ОЭЗ активно вкладываются в модернизацию и масштабирование производства.

— Что положительно отражается на их экономических показателях, — сообщил Овчинский. — Так, один из производителей телекоммуникационного оборудования – компания «Бифорком Тек» – в три раза увеличил площадь предприятия в «Печатниках». В апреле 2023 года компания открыла 3,4 тысячи кв. м дополнительных площадей, где продолжила разрабатывать программное обеспечение и производить различные устройства связи.

Динамичному развитию компаний способствуют льготы и преференции, которые получают резиденты ОЭЗ. Суммарно такие предприятия с начала своей деятельности реализовали продукцию почти на 200 миллиардов рублей.