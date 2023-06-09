Посол РФ Маслов: курорты Греции ощущают отсутствие российских туристов Фото: Shutterstock

Курорты Греции ощущают на себе отсутствие туристов из России, которым стало сложнее приезжать туда из-за введенных санкций. Об этом рассказала посол РФ в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

— В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто, — подчеркнул Маслов.

По его словам, одним из основных препятствий для приезда россиян можно считать отсутствие прямого авиасообщения между странами и резкое подорожание цен на авиабилеты из-за необходимости летать до Греции окольными путями.

Маслов добавил, что несмотря на заявление властей, которые говорили, что не будут ощущать отсутствия российских туристов, владельцы турагентств и отелей говорят об обратном.

Ранее стало известно, что Греция и Венгрия заблокировали новый пакет санкций против России, поскольку обе страны требуют исключить их компании из списка «спонсоров» конфликта на Украине.