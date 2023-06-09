Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону на правобережье в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие Украины в подконтрольной им части Херсонщины переходят в глухую оборону и возводят фортификационные сооружения на правом берегу Днепра. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По информации эксперта, ВСУ начали переброску на запорожское направление 30-тысячной группировки из подконтрольной им части Херсонской области.

"После уничтожения Каховской ГЭС они начали переходить в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра", - сказал Рогов.

Также Рогов добавил, что власти Киева понимают, что после переброски войск данное направление станет уязвимым для потенциального удара российских военных.

Между тем, ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои, а украинские подразделения предпринимают попытки атак.