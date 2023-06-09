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НовостиПолитика9 июня 2023 11:42

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне спецоперации

Минобороны: Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне спецоперации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне спецоперации

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне спецоперации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военные Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье сбит самолет МиГ-29. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области сбит самолет Су-25», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российскими военным уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. За прошедшие сутки также были перехвачены две крылатых дальнобойных ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Напомним, на прошлой неделе российские зенитчики сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области.