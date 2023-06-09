Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7-8 июля Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал, когда начнется размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, это произойдет после 7-8 июля.

Российский лидер уточнил, что что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него.

Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, что в этом вопросе в настоящее время все идет согласно ранее намеченным планам.

«Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», - отметил Путин.

Сайт KP.RU ранее писал, что лидеры России и Белоруссии в пятницу, 9 июня, начали переговоры в Сочи. Их встреча проходит в неформальной обстановке в резиденции «Бочаров ручей».

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Он также рассказал о строительстве специального хранилища в Белоруссии для этого.

Позже Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, пояснив, что контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной.