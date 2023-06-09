Минобороны: ВСУ потеряли до 680 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Фото: REUTERS

Российские военные за сутки уничтожили почти 700 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали об успешных атаках российских войск по складам боеприпасов и военной техники противника. В результате атак, все поставленные цели были уничтожены, а снабжение украинских группировок было нарушено.

На Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 410 защитников киевского режима и ряд военной техники. «Южная» группировка Вооруженных сил России отразила шесть попыток атак от ВСУ.