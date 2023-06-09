Россия уведомила все государства-участники о выходе из ДОВСЕ через 150 дней

Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила уведомление всем государствам-участникам Договора об обычных вооруженных силах в Европе о решении выйти из ДОВСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Закон о денонсации Россией договора о ДОВСЕ вступил в силу в пятницу, 9 июня. Выход после отправки уведомления произойдет через 150 дней - в 00:00 часов 7 ноября 2023 года.

В МИД России пояснили, что решение выйти из ДОВСЕ стало необходимым после того, как высшие интересы РФ были поставлены под угрозу. А именно присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ или перехода из "восточной" группы в "западную", а также невыполнение условий по адаптации ДОВСЕ странами-участниками договора, которые членствуют в НАТО.

"Последней каплей" для России стало присоединение Финляндии к НАТО и продолжающиеся процедуры приема Швеции к альянсу, говорится в заявлении МИД.

Напомним, 10 мая 2023 года стало известно о планах России денонсировать договор о ДОВСЕ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о невозможности вернуться к этому договору, так как Россия "оставила его в прошлом".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что после денонсации ДОВСЕ российская сторона начнет увеличивать выпуск военной техники.