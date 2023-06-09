Польский генерал Скшипчак назвал сроки передачи Украине истребителей F-16

Польский генерал Скшипчак заявил, что Украина получит F-16 через два-три месяца Фото: REUTERS

Украина получит истребители F-16 в течение двух-трех месяцев, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», – сказал он в интервью «Укринформу».

По мнению генерала, Вооруженные силы Украины готовы для проведения контрнаступления имеющейся техникой, например, истребителями МиГ-29. Вместе с тем Скшипчак заявил, что перед саммитом НАТО произойдет «нечто, доказывающее, что Украина достойна доверия».

Напомним, издание Politico ранее сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что задержки с поставками истребителей F-16 связаны со сложностью некоторых технических процессов, над которыми сейчас работают военные.