Впервые в России робот возбудил дело о взыскании задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в России случай, когда программа-робот возбудила дело о взыскании с должника без участия человека, произошёл в Рязани. Процессуальный документ был вынесен в полностью автономном режиме, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», - говорится в сообщении ведомства.

В перспективе планируется распространить эту практику. Робот будет заниматься вынесением процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств. В ФССП подчеркнули, что в случае успеха этого проекта - служба сможет значительно оптимизировать рабочие процессы.

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