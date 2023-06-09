Набиуллина ожидает возврата экономики России к докризисному уровню в 2024 году Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Экономика РФ вернется к докризисному уровню в следующем году, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням. Полностью вернется в докризисному уровню в следующем году», – заявила она в ходе пресс-конференции.

Как сообщила глава Центробанка, одной из новых точек роста в меняющихся условиях становится внутренний туризм. По ее словам, во многих регионах страны выросли показатели машиностроения, а в Сибири, Центрально России и на Урале увеличился выпуск цветной, черной металлургии и химической промышленности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт РФ вырастет на 1-2% в 2023 году, несмотря на прогнозы замедления мировой экономики.

Между тем Всемирный банк ожидает роста ВВП России на 1,2% в 2024 году.