Набиуллина сообщила о росте угрозы дальнейших санкций Запада против России

Глава Банка России Эльвира Набиуллин предупредила о риске новых санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о росте рисков дальнейшего ужесточения санкционного режима со стороны Запада в отношении РФ.

Рост риска возможен в части вторичных санкций, сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Глава Банка России отметила, что одним из рисков остается возможность замедления мировой экономики.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не сумели договориться о новом 11-м пакете антироссийских санкций.

Научный сотрудник американского Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер, в свою очередь, заявил, что американские санкции способствовали укреплению рубля.

При этом Запад начал постепенно снимать санкции с России. KP.RU рассказал, какие ограничения сняли, а от каких еще предстоит отказаться.