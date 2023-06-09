Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве с 1 августа Фото: REUTERS

С 1 августа 2023 года Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 9 июня.

Помимо этого, представители страны обратились к России с требованием ограничить работу российского посольства в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства, сообщают РИА Новости.

Между тем, Министерство иностранных дел Румынии потребовало от России сократить численность своего посольства в Бухаресте на 51 должность. Речь идет о 21 дипломатической и 30 должностях технико-административного персонала.

Тем временем, в Финляндии местные власти намерены выслать из страны девятерых сотрудников российского посольства, поскольку их подозревают в ведении "разведывательной деятельности". При этом, должности выдворяемых работников дипломатического представительства не уточняются. Помимо того, что Министерство иностранных дел Финляндии направит уведомление в МИД России о высылке сотрудников.