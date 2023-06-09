«Райффайзенбанк» введет комиссию в 50% на долларовые переводы из других банков Фото: REUTERS

«Райффайзенбанк» решил ввести комиссию в размере 50% на переводы в долларах из других банков. Она не распространится на переводы, зачисляемые на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и VIP-клиентов.

«С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов», – сказано на сайте финансовой организации.

Как объяснили в «Райффайзенбанке», решение о введении комиссии связано с изменением рыночных условий. В банке рекомендовали клиентам использовать другие способы получения платежа.

Напомним, ранее стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International решил передать российское подразделение акционерам. Владельцы банка могут получить долю в новой компании, зарегистрированной в Вене. При этом пока неясно, будет ли она независимой от Raiffeisen Bank International.