Центробанк подтвердил намерение вернуть инфляцию в России к 4% в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 9 июня, сообщила, что Банк России подтверждает свое намерение вернуть инфляцию в РФ к целевым показателям в 4% в 2024 году.

«Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем», - заявил глава ЦБ РФ во время своего выступления на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Набиуллина также не стала исключать того, что ЦБ повысит ключевую ставку уже на ближайших своих заседаниях. Такая возможная мера будет предпринята для удержания инфляции.

«Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели в 4% в 2024 году», - пояснила глава Центробанка.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в марте 2023 года в России заметно замедлились темпы роста годовой инфляции. Если в феврале этот показатель составлял 10,99 %, то в марте - 3,51 %. В среднем цены по стране выросли за месяц на 0,37 %. Продовольственные товары подорожали, по сравнению с февральскими ценниками, на 0,14 %, и всего на 0,12 % по сравнению с показателями марта 2022 года.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Российско-китайском форуме в Шанхае сообщил, что уровень инфляции в России на начало мая составляет 2,3% в годовом выражении. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы, уточнил премьер.