В Польше сообщили о росте числа украинских неонацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине зафиксирован значительный рост числа неонацистов, при этом отношение к ним становится все более спокойным. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

"Неонацисты и необандеровцы всех мастей, воюющие в рядах украинской армии или в ее окружении, не вызывают никакого дискомфорта", - пишет издание, утонив, что неонацистские формирования стали "открыто прославляться".

Издание констатирует, что на улицах Польши стали аще появляться украинские беженцы, демонстрирующие нацистскую символику, а власти Польши не заводят уголовные дела. "Киев находится в процессе нацификации", - отметил автор статьи.

Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал своей миссией искоренить неонацизм, чтобы не передать эту проблему будущим поколениям.