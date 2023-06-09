Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире9 июня 2023 13:16

Mysl Polska: уровень неонацизма на Украине значительно вырос

Отношение к этому в Польше становится все более спокойным
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Польше сообщили о росте числа украинских неонацистов

В Польше сообщили о росте числа украинских неонацистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине зафиксирован значительный рост числа неонацистов, при этом отношение к ним становится все более спокойным. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

"Неонацисты и необандеровцы всех мастей, воюющие в рядах украинской армии или в ее окружении, не вызывают никакого дискомфорта", - пишет издание, утонив, что неонацистские формирования стали "открыто прославляться".

Издание констатирует, что на улицах Польши стали аще появляться украинские беженцы, демонстрирующие нацистскую символику, а власти Польши не заводят уголовные дела. "Киев находится в процессе нацификации", - отметил автор статьи.

Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал долгом России не дать неонацизму ни малейшего шанса на реванш. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал своей миссией искоренить неонацизм, чтобы не передать эту проблему будущим поколениям.