Пушков ответил Бербок, упрекнувшей бразильцев в отсутствии интереса к Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение главы МИД Германии Анналены Бербок в момент ее визита в Бразилию.

"Глава Министерства иностранных дел ФРГ в ходе визита в Бразилию, пытаясь склонить ее на сторону западного альянса, упрекнула бразильцев за то, что их больше интересует цена на рис и бобы, чем положение на Украине. Не думаю, что она будет сильно популярна в Бразилии", - заявил Пушков в своем телеграмм-канале.

Также сенатор заявил, что в странах глобального Юга не считают, что западные страны борются за демократию на Украине, вероятнее считают, что Запад хочет нанести геополитическое поражение России. Под "глобальным Югом" понимаются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Между тем, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес считает, что политика главы МИД ФРГ Анналены Бербок не направлена на благо Германии, и, более того, обрекает на смерть простых жителей Украины.