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НовостиПолитика9 июня 2023 13:21

Беспилотник упал в Курске в районе нефтебазы

Повреждений и разрушений нет
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотного летательного аппарата в районе нефтебазы.

БПЛА "рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждение и разрушений на объекте", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Старовойт добавил, что на месте падения БПЛА в Курске работают дежурные группы спецслужб. “Ситуация под контролем”, - уточнил курский губернатор.

Отметим, ранее сегодня, 9 июня, еще один беспилотник попал в жилое здание в центре Воронежа. Трое мирных граждан пострадали от осколков, им оказывается медицинская помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил это как атаку БПЛА со стороны киевского режима по гражданской инфраструктуре.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье теракт.