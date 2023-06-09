В Польше ограбили поезд с американскими снарядами для Украины Фото: Shutterstock

В Польше на железнодорожной станции в Венглиньце ограбили американский поезд, в котором находились снаряды для Вооруженных сил Украины, сообщают польские СМИ.

Как передает Wyborcza, злоумышленники украли ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Кражу обнаружили сотрудники службы безопасности железных дорог, заметив отсутствие пломб на одном из вагонов. Уточняется, что поезд принадлежит Вооруженным силам США, с него были похищены четыре ящика со снарядами.

В свою очередь портал O2.pl пишет, что в ящиках были осколочно-фугасные боеприпасы для пушек калибра 155-милимметров. Грабители – трое мужчин – были задержаны и уже вернули украденные снаряды. Ранее они были судимы за имущественные преступления, им грозит до десяти лет заключения.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Джо Байден заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет включать мостоукладчики и боеприпасы для артиллерии и танков.