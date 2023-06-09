ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по детской базе отдыха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские неонацисты нанесли удар, предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха в Херсонской области. База располагается в Геническом районе, на Арбатской стрелке. Данные о пострадавших уточняются экстренными службами. Об этом сообщил Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — «Storm Shadow»», - написал Сальдо.

По словам врио главы Херсонской области, одну из британских ракет удалось вовремя сбить системами противовоздушной обороны, однако две другие всё же упали в районе пионерского лагеря.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Херсонская область и так серьёзно пострадала, в связи с ударом ВСУ по Каховской ГЭС, который вызвал разлив Днепра и затопление многих гектаров территории региона.