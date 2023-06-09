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НовостиПолитика9 июня 2023 13:33

Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро

Reuters: Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро

Бельгия поставит Украине боеприпасы на 32,4 миллиона евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бельгии решили поставить Украине артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров на сумму 32,4 миллиона евро, сообщил представитель Министерства обороны королевства.

Как передает Reuters, боеприпасы будут закуплены у предприятий бельгийской оборонной промышленности и доставлены Киеву в кратчайшие сроки. Учитывая эту поставку, общий объем военной помощи Украине со стороны Брюсселя достигнет 306 миллионов евро, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам расследовать использование переданного Украине оружия для атак диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. Он отметил, что есть определенные правила, которые призваны регулировать использование оружия, которое передали Киеву. По его словам, Украина должна применять его только в оборонительных целях на своей территории.