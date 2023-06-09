Suddeutsche Zeitung: ЕС не хватает тяжелых боеприпасов для поставок на Украину

Склады ЕС опустели из-за поставок на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В странах Европейского союза наблюдается нехватка запасов тяжелых вооружений для передачи их на Украину. Об этом сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце мая анонсировал поставку 220 тысяч боеприпасов разного калибра на Украину. И только 60 тысяч из них - тяжелые артиллерийские снаряды.

"Однако потребность Украины в тяжелых снарядах составляет не менее 120 тысяч в месяц", - сообщает источник, отметив, что европейские склады давно опустели до аварийных запасов".

Напомним, ранее Жозеп Боррель признавал, что украинская армия быстро потерпит поражение, если коллективный Запад оборвет им поставки вооружений. В Великобритании, в свою очередь, признали, что западное оружение не поможет Украине победить.