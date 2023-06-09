НАТО призвала Россию отказаться от выхода из ДОВСЕ Фото: REUTERS

Россия должна отказаться от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и продолжать выполнять его положения, сказано в распространенном заявлении Североатлантического совета, являющегося руководящим политическим органом НАТО.

«Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение», – говорится в документе.

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.

Сайт KP.RU рассказывал, что значит выход России из ДОВСЕ.