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НовостиОбщество9 июня 2023 14:01

Путин выступил против полного возврата к советской системе образования в России

РФ предложила добавить к четырем свободам в рамках ЕАЭС пятую позицию – свободу знаний
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин против полного возвращения к советской системе образования

Владимир Путин против полного возвращения к советской системе образования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выступил против полного возвращения к советской системе образования. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предложив добавить к уже существующим четырем свободам в рамках организации пятую - свободу знаний.

Путин считает, что современное российское образование должно опираться на фундаментальные основы советской системы, а также брать все самое лучшее из мировых практик, создавая при этом свое.

"Совсем не значит, что мы должны вместе с вами - а мы все родом из Советского союза - вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности", - сказал Путин.

"Мы просто должны [...] смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - заключил российский лидер.

Напомним, ранее Путин поручил в следующем году вернуть в школьную программу черчение.