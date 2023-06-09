Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии запретили въезд в страну патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, сообщает Министерство иностранных дел прибалтийской республики.

«Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна обновил список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали правозащитника Владимира Кара-Мурзу*», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, глава МИД Эстонии запретил въезд патриарху, поскольку он якобы является «соучастником серьезных нарушений прав человека» и провоцировал конфликт с Украиной.

Напомним, Кара-Мурзу* арестовали, а затем приговорили к заключению в колонии строгого режима за то, что он неоднократно выступал в США перед парламентариями и местными чиновниками, донося до них заведомо ложную информацию о действиях российской армии.

В августе прошлого года Эстония запретила въезд россиянам с выданными Таллином шенгенскими визами.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом