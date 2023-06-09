Херсонские власти рассказали, кто попал под обстрел ВСУ на детской базе отдыха Фото: REUTERS

В Херсонской области на Арабатской стрелке, по которой пришелся удар ВСУ, на данный момент находятся только мирные жители. В пансионатах там живут в том числе и эвакуированные из Херсона и граждане с подтопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС территорий.

"Сегодня под ракетный обстрел попал пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. В данной местности располагаются только мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. В большинстве - это женщины, дети и старики", - сообщила администрация региона в телеграмм-канале.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские неонацисты нанесли удар, предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха в Херсонской области. База располагается в Геническом районе, на Арабатской стрелке.