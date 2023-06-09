Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 14:30

Херсонские власти рассказали, кто попал под обстрел ВСУ на детской базе отдыха

Власти заявили об отсутствии военных объектов на обстрелянной ВСУ Арабатской стрелке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Херсонские власти рассказали, кто попал под обстрел ВСУ на детской базе отдыха

Херсонские власти рассказали, кто попал под обстрел ВСУ на детской базе отдыха

Фото: REUTERS

В Херсонской области на Арабатской стрелке, по которой пришелся удар ВСУ, на данный момент находятся только мирные жители. В пансионатах там живут в том числе и эвакуированные из Херсона и граждане с подтопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС территорий.

"Сегодня под ракетный обстрел попал пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. В данной местности располагаются только мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. В большинстве - это женщины, дети и старики", - сообщила администрация региона в телеграмм-канале.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские неонацисты нанесли удар, предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха в Херсонской области. База располагается в Геническом районе, на Арабатской стрелке.