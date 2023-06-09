Росавиация разработала дополнительный маршрут на юг России Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральное агентство воздушного транспорта разработало дополнительный маршрут на юг России.

Как сообщается в Telegram-канале портала правительства РФ для информирования граждан по актуальным вопросам, по новому авиамаршруту самолеты будут следовать в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Магас, Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи и Ставрополь. Кроме того, маршрут затронет и международные направления. Время в пути благодаря ему сократится на 35 минут, отмечается в сообщении.

Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с понедельника, 12 июня. Ожидается, что он обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России и позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования неба Казахстана, передает ТАСС.

В Росавиации напомнили, что с августа 2022 года в стране действует один сокращенный воздушный коридор, который пропускает не более 15 рейсов в час. При этом летать по нему могут только самолеты авиакомпаний, которые совершают рейсы между Москвой, Сочи и аэропортами Турции.

Как писал сайт KP.RU, ранее Росавиация сообщила, что в России появится сервис данных о полетах беспилотников, аналогичный сервису Flightradar, отслеживающему перемещение самолетов.