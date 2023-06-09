Путин заявил о значительных потерях украинской армии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин высказался об украинском контрнаступлении. По словам главы государства, о том, что оно началось, говорит использование стратегических резервов.

При этом российский лидер отметил, что за последние несколько дней у армии Киева наблюдаются значительные потери, превышающие "классический показатель".

"За последние дни наблюдаем значительные потери у Украины, они превышают классический показатель", - заявил Владимир Путин.

Стоит отметить также, что по информации российского президента попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

9 июня 2023 года Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские неонацисты нанесли удар, предположительно британскими ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха, которая располагается в Херсонской области. Это в Геническом районе, на Арабатской стрелке.