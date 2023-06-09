Косачев: решением по скифскому золоту суд в Гааге признал Крым частью России

Сенатор Косачев подловил Нидерланды на признании Крыма российским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Верховный суд Нидерландов своим отказом вернуть золото скифов крымскому музею юридически признал Крым частью России.

Сенатор отметил, что в тексте Верховного суда Нидерландов указано, что 6 марта 2014 года парламент Автономной Республики Крым согласился отделиться от Украины и присоединиться к РФ путем проведения референдума.

"Далее по тексту суд отмечает: "В свете того факта, что музеем в настоящее время управляет другая (российская) организация, это коллекция, таким образом, вышла из-под контроля государства Украина", - процитировал документ Косачев в своем Telegram-канале.

Верховный суд Нидерландов постановил передать художественные ценности Киеву. Косачев назвал это решение политизированным, принятым назло России. При этом сенатор отметил, что Верховный суд - конечная инстанция в Нидерландах. Ее решение обжалованию не подлежат.

Напомним, суд Амстердама счел скифское золото Крыма собственностью Украины еще в 2021 году. Сама коллекция находилась в Нидерландах с 2013 года и должна была вернуться в крымский музей в 2014-м, однако после референдума киевские власти решили забрать все себе.