Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подтвердил начало украинского контрнаступления. По словам главы государства, попытки контрнаступления провалились, при этом наступательный потенциал Вооруженных Сил Украины еще сохранился. Также глава государства сообщил о значительных потерях у украинской армии за последние несколько дней. Они превышают даже "классический показатель".

Врио главы региона Владимир Сальдо заявил об ударе украинских неонацистов по детской базе отдыха в Херсонской области. Предположительно, удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow. База находится в Геническом районе, на Арбатской стрелке, экстренные службы уточняют информацию о пострадавших.

Сразу несколько беспилотников упали в Белгороде и Курске. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА упал на офис, детонации не произошло и загоревшийся беспилотник удалось быстро потушить. Пострадавших в результате ЧП нет. В Курске БПЛА рухнул на территории резервуарного парка. Никаких повреждений и разрушений на объекте вызвано не было, заявил губернатор Роман Старовойт.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении почти 700 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки. На донецком направлении было уничтожено до 410 военных ВСУ, а также 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и американская артиллерийская система М777 и гаубица "Мста-Б".

Также в ведомстве подтвердили ликвидацию самолетов МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в зоне спецоперации. Российские военные смогли уничтожить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, за минувшие 24 часа были перехвачены две крылатых дальнобойных ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Высокоточным ударом удалось поразить и склады боеприпасов и военной техники украинских войск в районах боевых действий, заключили в Минобороны.