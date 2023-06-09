Олланд считает, что исход конфликта на Украине зависит от выборов президента США

Франсуа Олланд связал исход украинского конфликта с результатом выборов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что предстоящие президентские выборы в США в 2024 году способы повлиять на исход украинского конфликта.

"Если президентом будет избран Дональд Трамп, он скажет: "На этом мы остановимся. Всё, что есть у русских, они могут оставить себе. Конфликт обходится слишком дорого", - сказал Олланд в интервью изданию Financial Times.

Олланд добавил, что после 2017 года, когда он покинул пост президента Франции, форма "нового геополитического порядка" прояснилась. При этом альянс России и Китая, "бросивший вызов" Западу, становится все более устойчивым.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала другие страны побуждать офис Владимира Зеленского к переговорам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам, которые позволят России добиться своих целей.