В центре Луганска прогремел взрыв

Над городом видны следы работы ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральных районах Луганска прогремел сильный взрыв. Над городом видны следы работы систем ПВО. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС с места событий.

«Звук взрыва был слышен около 18:49 мск», - сообщают из Луганска.

По словам очевидцев, несколько осколков объекта, сбитого системами противовоздушной обороны (предположительно, ракеты), упали в районе посёлка Косиора.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 8 июня 2023 года по Луганску также был нанесён удар, над городом прогремели несколько взрывов.

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